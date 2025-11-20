自動車税・軽自動車税の概要2026年度税制改正では、地方税である自動車税と軽自動車税の減税が焦点の一つだ。自動車業界や経済産業省が、取得時にかかる「環境性能割」の廃止を訴える一方、地方税制を所管する総務省は存続を主張。自治体は、減収につながることを懸念し、慎重な議論を求めている。環境性能割の税率は、燃費に応じて変わり、自動車の場合は車体価格の最大3％、軽自動車は最大2％。23年度決算によると、税収は合