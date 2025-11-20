岡山県庁 岡山県の併設型中高一貫校、操山中学校・高校、倉敷天城中学校・高校、津山中学校・高校について、県は20日、2026年度の高校入試の定員を発表しました。 中学校から高校に進学する人数が確定し、募集定員が決まったためです。定員は以下の通りです。 岡山操山【普通】…166人 倉敷天城【普通】…109人【理数】…15人（うち特別入学者選抜15人） 津山【普通】…139人【理数】…23人（うち特別入学