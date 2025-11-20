合肥楽聚機器人技術の実験エリアで、「夸父」ロボットと記念撮影する張鴻偉さん。（１０月２４日撮影、合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥11月20日】中国安徽省合肥市のロボット企業、合肥楽聚機器人技術のロボットアプリケーション開発エンジニア、張鴻偉（ちょう・こうい）さん（26）は、ロボットに必要な動作を覚えさせるティーチング作業を担当している。張さんは人型ロボットについて、実際の環境を認識、感知し、計算を