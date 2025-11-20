地方競馬全国協会（NAR）は20日、令和7年度第2回調教師・騎手免許試験の合格者を発表。川崎競馬場所属の今野忠成（48）、山崎誠士（41）の2000勝ジョッキー2人が調教師試験に合格した。今野は「ホッとしている。膝の状態が良くなくて、寒くなると騎乗制限をしていた。それを繰り返すのも迷惑をかけるし、それならと（調教師試験を）受けた。スタッフを大事にしてスターホースをつくれるように頑張りたい」とコメントした。山