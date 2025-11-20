千葉市は20日、定例記者会見を行い、ロッテの新スタジアムについてドーム化の可能性を再検討することを明らかにした。新球場の構想は「屋外型」で新築移転とされていた。この日、千葉市の神谷俊一市長は千葉マリンスタジアム再構築事業について、「千葉市では、千葉ロッテマリーンズより、新スタジアムのドーム化の可能性について、改めて検討する期間を設けてもらいたいとの要請を受け、ドーム化の可能性について再検討するこ