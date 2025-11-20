２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２８６円２４銭（２・６５％）高の４万９８２３円９４銭だった。５営業日ぶりに値上がりした。米半導体大手エヌビディアが日本時間２０日朝に発表した２０２５年８〜１０月期決算で、売上高と最終利益が四半期として過去最高になった。このことが東京市場で好感され、プライム銘柄の約８割が上昇した。特にしばらく軟調だったＡＩ（人工知能）や半導体関