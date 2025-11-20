「びっくりした、最新の犬型ロボットかと思った」【写真】最新の4本足ロボットです！？写真に写っているのは、「イタグレ」ことイタリアングレーハウンドの「プット」くんです。首を後ろにねじっているのか、お顔が見事にプットくんの体に隠れてしまう偶然が生んだ衝撃的な写真。その独特な雰囲気から世界的画家の作品をイメージする人も現れるなど、SNS上でインパクトを残す一枚となりました。「ロシア辺りが開発して送り込んでき