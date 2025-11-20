旅行サイト・同程旅行が発表した「2025-26スノーシーズン氷雪ツーリズム動向報告」はスノーシーズンの国内氷雪ツーリズムの動向、消費の注目ポイントを分析している。中国青年網が伝えた。同程旅行の氷雪ツーリズムの人気目的地に向かうエアチケットやホテル、バケーションコースの予約データに基づき、報告は25-26スノーシーズンの主な人気旅行先がハルビン、瀋陽、ウルムチ、長春、フルンボイル、アルタイ、チチハル、大興安嶺、