長崎県警は20日、平戸市志々伎町の民家に同日午前9時半ごろ、刃物様の物を所持した男が訪問して金銭を要求する事案が発生し、重要・特異事案として防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代で身長160くらい。ニット帽をかぶって白色のマスクをし、黒色のサングラスをかけていた。服装は黒色長袖、紺色長ズボン着用。シルバーの軽自動車使用し、車で立ち去ったという。県警は「不要な外出は控え、在室時は玄関や窓の鍵を閉めてくだ