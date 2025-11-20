日本ハムの畔柳享丞投手（22）が20日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸650万円からアップ提示を受けサインした。今季は5月に右肘を痛めて一時離脱したが、リハビリ期間に投球フォームやトレーニング方法を見直してシーズン終盤から1軍に合流。シーズンは5試合に登板して1ホールドを挙げ、防御率1・80をマークした。CSファイナルSでも1試合に登板し「シーズンの難しいところで上がってきて、しっかりCSまでい