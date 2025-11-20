富山県高岡市は１８日、全国瞬時警報システム「Ｊアラート」の受信機の修繕中に、大規模テロ情報を誤発信したと発表した。同システムは、弾道ミサイルの飛来など緊急事態に関する情報を受信機を介し、住民に瞬時に伝える。市危機管理課によると、午前９時５３分、市の公式ラインや防災情報メールなどの登録者計１２万８０００人に対して、「当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります」などとの情報が配信された。市は、国や県