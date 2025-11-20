ＴＢＳの吉村恵里子アナウンサーが、紅葉の中の散歩ショットをアップ。飾らない可愛さが注目を集めている。吉村アナは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「紅葉秋晴れの空に黄色，橙（だいだい）色が映えますねかわいいネコにも出会えました」とつづり、紅葉で色めく野外ショットを投稿。チェック柄のコートを羽織った姿を披露した。この投稿にファンからは「絵になるヨッシーかわいい」「秋らしい空にもお似合い