東京証券取引所20日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は5営業日ぶりに大幅反発した。人工知能（AI）関連の半導体需要が引き続き堅調に推移するとの期待から、値がさのハイテク株を中心に買い注文が広がった。上げ幅は一時2千円を超えた。終値は前日比1286円24銭高の4万9823円94銭。東証株価指数（TOPIX）は53.99ポイント高の3299.57。出来高は約24億2250万株だった。日経平均株価の終値を示すモニター＝20日午後、東京都