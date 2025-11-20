ヤクルトの松本直樹捕手が２０日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１９００万円から１００万円減の１８００万円でサインした（金額は推定）。８年目の今季は１８試合にとどまり、打率１割７分６厘。４月に左膝へ自打球を受けて出場選手登録を抹消された影響もあり、昨季の６０試合から大幅に出場機会が減る形となった。「滑り出しはよかったんですけど、自分で自打球を当てて、そこからなかなかうまくいかなか