20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ197905 3.9 42390 ２. 日経Ｄインバ 3542411.86016 ３. 野村日経平均 3369288.7 51670 ４. 日経ベア２ 22773-2.9 148.0