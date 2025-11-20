ÅÅÎÏ¹­°èÅª±¿±Ä¿ä¿Êµ¡´Ø¡ÊOCCTO¡Ë¤Ï10·î¡¢ËÜ½£¤È¶å½£¤ÎÁ÷ÅÅÌÖ¤ò·ë¤Ö¡Ö´ØÌçÏ¢·ÏÀþ¡×¤ÎÁý¶¯·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áí¹©Èñ4400²¯±ßÄ¶¤òÅê¤¸¤Æ±¿ÍÑÍÆÎÌ¤òÌó100Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥È¾åÀÑ¤ß¤·¡¢300Ëü～350Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥ÈÁ°¸å¤Ë¤¹¤ë¡£¶å½£¤ÇÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁ´¹ñ¤ÇÍ­¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï2038Ç¯ÅÙËö¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢ÍÑÃÏ¸ò¾Ä¤Î´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ36Ç¯ÅÙ¤Ø¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ OCCTO¤ÏÅÅµ¤»ö¶ÈË¡