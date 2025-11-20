対円で上昇続く、対ドルではもみ合い＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは0.64台後半で落ち着いた推移。昨日は東京市場で0.65台から0.64台へ落とすと海外市場で0.6451まで売りが進んだ。0.6480前後に戻して朝の取引をスタート。今日は0.6474-0.6491と狭いレンジで推移。 対円では円安の勢いが継続。昨日101円台後半にしっかり乗せると、今日は102円台まで上昇し、102円21銭まで上値を伸ばした。日経平均の上昇を受けたリス