【ユーロ圏】 ドイツ生産者物価指数（10月）16:00 予想-0.1%前回-0.1%（前月比) 予想-1.7%前回-1.7%（前年比) ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（11月）21日00:00 予想-14.1前回-14.2（ユーロ圏消費者信頼感) 【香港】 消費者物価指数（CPI）（10月）17:30 予想1.1%前回1.1%（前年比) 【南アフリカ】 中銀政策金利（11月）22:00 予想6.75%前回7.0%（南ア