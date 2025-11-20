日本テレビ放送網株式会社と、森ビル株式会社が運営する虎ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE（東京ノード）」の研究開発チーム「TOKYO NODE LAB」は、2026年1月29日（木）〜1月31日（土）の期間、虎ノ門ヒルズを舞台にクリエイター・企業の実験的なプロダクトやアートが集う都市型クリエイティブフェスティバル「TOKYO PROTOTYPE（東京プロトタイプ）」を開催します。「TOKYO PROTOTYPE」は、虎ノ門ヒルズの街なかおよびTOKYO