円安進行継続、小枝日銀委員のややタカ派発言も影響限定的＝東京為替概況 昨日の市場でドル円は157円台へ上昇。157円10銭台で朝の取引をスタートすると、利益確定の売りなどに朝に156円88銭を付けた。高市政権が新たな経済対策 21兆3000億円程度で最終調整入るとの報道などにリスク選好の動きが広がり、ドル円は午前の市場で157円47銭まで上昇。157円50銭手前の売りが上値を抑えるも、その後の押し目は157円30銭