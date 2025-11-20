台湾の頼清徳総統は、SNSで、昼食に日本産のホタテなどを食べる様子を投稿しました。中国政府が日本産水産物の輸入を事実上停止したことを受けたものとみられます。台湾の頼清徳総統は20日、自身のSNSに日本語で、「きょうの昼食はお寿司と味噌汁です」とコメントし、鹿児島産のブリと北海道産のホタテなどを食べる様子を投稿しました。高市総理大臣が国会で、台湾有事について、アメリカ軍が中国から攻撃される例を挙げた上で、日