歌手の近藤真彦さんが自身のインスタグラムで “爆釣” を知らせています。【写真を見る】【 近藤真彦 】ブリ爆釣「ブリブリいわしたったぜ〜！」4人でブリ＆ハマチ＆鯛で計19尾の大漁 “晩ごはんはブリ大根” 近藤さんは「ブリブリいわしたったぜ〜！」とツッパリ調で、釣り船の甲板で大きなブリを掲げた写真を投稿。近藤さんの前には、まさに “大漁” となったブリやハマチ、鯛などがびっしりと並んでいます。 近藤さん