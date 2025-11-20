埼玉県吉川市のヤードで火事があり、現在も延焼中です。【写真を見る】【速報】埼玉・吉川市のヤードで火災男性1人搬送午後2時ごろ、埼玉県吉川市でヤードから火が出ました。消防のポンプ車など9台が出動し消火活動を行っていますが、現在も延焼中だということです。警察などによりますと、男性1人が病院に運ばれたということです。