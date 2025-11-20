中島美嘉が、2026年アジアツアー＜MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026＞の開催を発表した。3月14日のマカオ・The Londoner Arenaを起点にアジア各都市を回る大規模ツアーとなる。2025年に続いての開催となるアジアツアーだが、今回はバンドに生演奏のストリングスを加えた特別編成を採用。長年愛されてきた代表曲から最新作まで、楽曲の魅力をより豊かに引き出すアレンジで披露される予定だ。さらに、中国本土及びシンガポールでの公演