11月18日、タレントの紗栄子がバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演した。息子の子育てについて語り、注目を集めている。藤本美貴と横澤夏子がMCを務める同番組は、育児や家事、夫に対する本音を語り合うもの。紗栄子は2007年にプロ野球選手のダルビッシュ有と結婚し、2人の子どもが生まれたが、2012年に離婚。現在、長男は17歳、次男は15歳になり、番組では長男との関係について多く語られた。「長男の道