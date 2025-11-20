高知ユナイテッドSCは20日、DF小林洵(26)が契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることになったと発表した。小林はセレッソ大阪U-18時代に2種登録選手としてC大阪U-23でプレー。2017年にJ3リーグ戦13試合に出場し、2得点を記録した。その後、関西学院大からアルビレックス新潟シンガポール(シンガポール)、ヤングライオンズ(シンガポール)と渡り歩き、今年6月に高知へ。ここまでJ3リーグ戦1試合に出場していた。以下、ク