高知ユナイテッドSCは20日、MF伊藤綾汰(25)が契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れると発表した。宮城県出身の伊藤はベガルタ仙台ジュニア、ベガルタ仙台ジュニアユース、尚志高、法政大を経て、2023年にソニー仙台FCへ加入。今季から高知へ移籍し、ここまでJ3リーグ戦2試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF伊藤綾汰(いとう・りょうた)■生年月日2000年5