パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）』（iOS／Android）にて、「デジモン」シリーズとのコラボが2025年11月21日からスタート。放送中のアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』から主人公とそのパートナーデジモンの「天馬トモロウ＆ゲッコーモン」が登場する。【写真】「本宮大輔＆ブイモン」などコラボキャラのイラストが公開（6枚）『デジモンビートブレイク』は、アニメ「デジモンシリーズ」の最新