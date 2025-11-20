綾野剛主演の映画『星と月は天の穴』（12月19日公開）より、作家・矢添（綾野）の“こじらせた日常”にフォーカスした動画と場面写真3点が解禁された。【動画】『星と月は天の穴』矢添（綾野剛）のこじらせ日常動画脚本家の荒井晴彦が監督を務めた本作は、長年の念願だった吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞作品を映画化。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常を、