MLBが日本時間20日、2026年シーズンにMLBフィールド・オブ・ドリームスを4年ぶりに開催することを発表しました。「フィールド・オブ・ドリームス」とは1989年に製作された実話を元にした名作野球映画のタイトル。映画の象徴ともなるトウモロコシ畑に作られた野球場でツインズとフィリーズが試合を行います。MLBネットワークのエミー賞受賞制作チームは、Netflixの制作チームと提携し、オープニングナイト、T-モバイルホームランダ