万博記念公園では、２３日、２４日に、上の広場および、自然文化園中央休憩所１階スペースにて、ヨルダンの文化・魅力を五感で体験できるイベントを開催する。大阪・関西万博で人気を集めたヨルダン館での展示や文化体験を、より多くの人々に広く知ってもらうことが目的。１０月２５日に開催した際は、ヨルダンの砂に触れられる体験やヨルダン館で販売されたグッズの販売、ヨルダン料理を提供するキッチンカーなどが好評を博し