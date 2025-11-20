ＤｅＮＡは２０日、２０２６年春季キャンプ「２０２６ＳＰＲＩＮＧＣＡＭＰＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＵｍｉｏｓ」のキャンプ地と実施期間を発表した。１軍は来年２月１日から２３日までユニオンですからスタジアム宜野湾で、２軍は来年２月１日から２２日（日）まで、４年ぶりとなる嘉手納野球場で実施する。なお春季キャンプの冠スポンサーは、マルハニチロ株式会社（２０２６年３月にＵｍｉｏｓ株式会社へ社名変更