◆大相撲▽九州場所第１２日（２１日、福岡国際センター）西幕下４６枚目・北大地（立浪）が４勝目を挙げ、３場所ぶりに勝ち越しを決めた。同４３枚目・若隆元（荒汐）を力強く押し出した。過去２戦２敗の難敵だったが「絶対、はたきに来ると思ったので、走ろうと思って。走るイメージはできていた」と胸を張った。勝ち越しは今年の夏場所以来。「３場所ぶりですか？ダメですね」と苦笑したが、今場所は場所前のぎっくり腰