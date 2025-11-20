柔道男子で２大会連続金メダルの阿部一二三が１６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。妹で東京五輪金の阿部詩の「彼氏の条件」について語った。詩と一緒に焼肉を食べながらトーク。ファンからの質問で、「詩ちゃんに恋人ができたら会いたいですか？」と問われ、一二三は「まず柔道がおれより強くないとダメじゃない？」と回答した。隣の詩は「恋人できない。こうやって私のチャンスは狭まっていく。紹介しにくい。か