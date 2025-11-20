韓国・仁川で駐車場の精算中の車が突然発進し歩道に突っ込んだ。歩道を歩いていた母子が巻き込まれ、30代の母親が下敷きになったが一命は取り留めた。2歳の娘も首と足に重傷を負った。駐車場で精算中の車が急発進韓国・仁川で18日、車が暴走する瞬間をカメラが捉えた。駐車場の精算機で窓から身を乗り出した運転手の男性。しかし、次の瞬間、車が勢いよく発進した。バーを突き破って走り出した車は出口の向かい側に止めてあった移