忠清南道唐津（タンジン）港に自動車整備・検査・展示・保管など流通の全過程を遂行する統合物流施設が建設される。年間60万台を超える中古自動車輸出市場を狙った施設だ。◆唐津港埠頭に自動車物流施設忠清南道（チュンチョンナムド）の金泰欽（キム・テフム）知事は17日、忠清南道庁大会議室でオ・ソンファン唐津市長、イ・ジョンファンSKレンタカー代表取締役らと自動車産業と港湾物流を結合した「K−モビリティーオートハブ一