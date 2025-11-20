中国政府が日本産水産物の輸入を事実上、停止していることについて、木原官房長官は再開に向けて「技術的なやり取りを継続している」と強調しました。木原官房長官「現在、中国側と技術的なやり取りを継続している状況であります」日本産水産物の輸入をめぐり、中国側が必要な手続きが不十分だとして日本側に対応を求める中、木原長官は「輸出の円滑化を働きかけていく」としています。一方、自民党の小林政調会長は、日本側として