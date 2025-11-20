楽天モバイルが、最新のApple Watch各種を10％引きで購入できるクーポンを配布している。10％引きになるのは、最新モデル「Apple Watch Series 11」「Apple Watch SE 3」「Apple Watch Ultra 3」。対象は、楽天モバイル公式 楽天市場店。キャンペーン期間は2025年11月20日〜2026年1月30日午前9時59分まで。楽天モバイルが、最新Apple Watchが10％引きで購入できるキャンペーンを開始。人気の「Apple Watch Series 11」も対象となる