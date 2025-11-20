あの人が厳選する、いま喜ばれる差し入れ。堀井美香さん（＆特別出演の妹さん！）に、とっておきの手みやげを教えていただきました！堀井美香さんが考える間違いのない手みやげ仕事現場への差し入れはもちろん、会食の帰りに渡したり。手みやげを渡すことが好き、という堀井美香さん。果たしてその心は？「私にとってギフトは、エンタメ。特に差し入れ的に贈るものは、ぜひその場で開けてもらって、いる人たちみんなでその贈り物に