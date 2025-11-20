マウスコンピューターは11月20日、AMDが主催する「Advancing AI 2025 Japan」に出展すると発表した。展示スペースでは、AMD Ryzen AIプロセッサを搭載した高性能ノートPCやAI活用を想定した次世代PCを紹介する。「Advancing AI 2025 Japan」概要展示製品の例として、Ryzen AI 7を搭載した15.3型ノートPC「mouse B5-A7A01SR-A」は、画像編集などのクリエイティブ用途にも適したCopilot+ PC。構成はWindows 11 Home、AMD Radeon 860M