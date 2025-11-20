イースター航空は、「1月〜2月早割特価」を11月19日午前10時から25日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。搭乗期間は12月1日から2026年1月31日まで、一部期間は対象外となる。ウェブサイトとアプリで販売する。・ソウル/仁川発着鹿児島（5,500円）、徳島（6,000円）、大阪/関西（8,000円）、沖縄/那覇（12,000円）・釜山発着熊本（5,500円）、大阪/関西（6,270円）、沖縄/