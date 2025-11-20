声優の山寺宏一（64）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ドラマ、映画、アニメに引っ張りだこな後輩声優に言及した。山寺は「録画していた『べらぼう』と『ザ・ロイヤルファミリー』見終わった途端、ドラマトリプル主演のニュースが流れてきた」とし、「何人いるんだ津田健次郎！」と津田の多忙ぶりに驚くコメントを残した。津田はNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー