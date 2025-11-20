俳優の佐野岳さんは11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦』（TBS）の収録中に負傷し、欠場となってしまったことを報告しました。ファンからは励ましの声が寄せられています。【投稿】佐野岳、得意競技での失敗に悔しさあらわに『スポ男』収録中にけが佐野さんは1枚の文書を掲載。「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。その