交番のトイレにスマートフォンを設置して女性警察官を盗撮したとして、兵庫県警は１９日、南但馬署警務課巡査長の男（２５）（兵庫県朝来市）を性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕した。男は「同僚のプライベートな部分を見たかった」と容疑を認めているという。発表では、男は阪神地域の警察署に勤務していた昨年１月２４日未明、交番内の男女共用トイレで、天井にある換気口に自身のスマホを置き、同僚の女性警察官（２３）を