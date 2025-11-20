【モデルプレス＝2025/11/20】ロックバンド・RADWIMPSのトリビュートアルバム「Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-」が、11月19日にリリースされた。「携帯電話」の原曲と4人組ダンスロックバンド・DISH//によるカバーのイントロ部分に話題が集まっている。【写真】北村匠海、中1で出演した人気バンドMV◆「携帯電話」のイントロ部分に注目2010年にリリースされた「携帯電話」の原曲は、イントロが携帯電話の発信音からスタート。一