【モデルプレス＝2025/11/20】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が11月19日、自身のInstagramを更新。ワインを前にしたほろ酔い姿を公開し、話題となっている。【写真】28歳元フジアナ「ほんのり赤くて可愛い」ほろ酔いショット◆渡邊渚、誕生祝のほろ酔い写真公開渡邊は「ほろ酔いの良い夜 誕生日のお祝い！」とつづり、知人の誕生祝いをしたことを報告。ワインを前にピースサインを作りほろ酔いで食事を楽しむ様子を