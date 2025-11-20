タレント・はなわが２０日、都内で著書「柔道３兄弟と天然ママと僕〜はなわの楽しい子育て〜」（徳間書店、２２日発売）の出版記念会見を行った。２００３年、シングル「佐賀県」が大ヒットし、年末のＮＨＫ紅白歌合戦にも出場。「２００３年のはなわはすごくて、今でいう目黒蓮くん」と人気アイドルの名前を挙げ、会場の笑いを誘った。当時の営業は１日８本。睡眠時間は移動時間のタイミングだけの日もあったという。「円形脱