タレント・はなわが２０日、都内で著書「柔道３兄弟と天然ママと僕〜はなわの楽しい子育て〜」（徳間書店刊、２２日発売）の出版記念会見を行った。構想から約１年。はなわは、完成した子育て本に胸を弾ませた。「歌ができたときとは違った感情。泣きそうなくらいうれしいです」。同書は、芸能生活３０周年、結婚２５周年を記念して発売。柔道３兄弟として知られる子どもたちを育てたはなわ流子育て、夫婦仲をたもつヒケツや弟