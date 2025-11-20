生成AIを用いて作られた画像を無断で複製し、制作者の著作権を侵害したとして神奈川県の20代の男性が書類送検されました。警察によりますと、書類送検された神奈川県の無職の男性（27）は去年、千葉県の20代の男性が生成AIを用いて作った画像を無断で複製し、著作権を侵害した疑いがもたれています。警察は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けました。2人に面識はなく、被害者がSNSに投稿した画像を男性がダウンロードして、個人