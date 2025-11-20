福岡・八女市の山中に小型機が墜落し3人が死亡した事故で、20日朝、国の航空事故調査官らが現地に入りました。20日朝、八女市の墜落現場に向かったのは、国の運輸安全委員会の航空事故調査官や福岡県警の捜査員です。18日、八女市の山中に小型機が墜落し、搭乗していたとみられる3人の遺体が見つかりました。小型機は佐賀空港から大阪に向けて飛行していたということで、国の運輸安全委員会は航空事故調査官を19日に佐賀空港に派遣